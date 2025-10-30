Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Ultima oraConte, scardinano la Carta, M5s contrasterà in ogni modo
30 ott 2025
Conte, scardinano la Carta, M5s contrasterà in ogni modo

Scontro con chi vuole il governo sopra la legge

Scontro con chi vuole il governo sopra la legge

Scontro con chi vuole il governo sopra la legge

Non c'è solo la separazione delle carriere, "stanno riformando anche la Corte dei Conti". C'è "un disegno di scardinamento della Costituzione" per "tagliare le unghie" alla magistratura e depotenziarla". "Vogliono pieni poteri e noi li contrasteremo in ogni modo". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte davanti al Senato. Riferendosi al referendum sulla giustizia Conte ha aggiunto: "Non è uno scontro tra destra e sinistra ma tra chi vuole difendere i pilastri della Costituzione e chi vuole il governo sopra la legge". Conte parlando del disegno del governo ha citato anche il premierato.

© Riproduzione riservata

