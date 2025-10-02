Conte, ridicolo appello all'unità su Gaza, una vergogna storica

"E' ridicolo il vostro appello a unità, a quale unità vi appellate? Possiamo noi minimamente condividere" il vostro operato, una "vergogna storica"?. Lo ha detto nell'Aula della Camera il leader del M5s Giuseppe Conte dopo le comunicazioni del ministro Antonio Tajani. Conte ha anche rimarcato punti critici "nel piano di pace" proposto dagli Usa: "Si sta costruendo la solita storia: da un lato gli opulenti sempre più opulenti, dall'altro gli affamati sempre più affamati".