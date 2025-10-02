Conte, ridicolo appello all'unità su Gaza, una vergogna storica

Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima ora
Ultima ora
2 ott 2025
Per voi da un lato gli opulenti, dall'altro gli affamati

Per voi da un lato gli opulenti, dall'altro gli affamati

Per voi da un lato gli opulenti, dall'altro gli affamati

Per voi da un lato gli opulenti, dall'altro gli affamati

"E' ridicolo il vostro appello a unità, a quale unità vi appellate? Possiamo noi minimamente condividere" il vostro operato, una "vergogna storica"?. Lo ha detto nell'Aula della Camera il leader del M5s Giuseppe Conte dopo le comunicazioni del ministro Antonio Tajani. Conte ha anche rimarcato punti critici "nel piano di pace" proposto dagli Usa: "Si sta costruendo la solita storia: da un lato gli opulenti sempre più opulenti, dall'altro gli affamati sempre più affamati".

© Riproduzione riservata