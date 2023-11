Conte, perdere Expo 2030 un peccato per Paese e per Capitale

"Dispiace perché Expo sarebbe stato importante per il sistema Paese, purtroppo non siamo riusciti a farci valere e addirittura siamo sfilati al terzo posto. Questo è un peccato per il Paese e per la nostra Capitale". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, nel corso del convegno "Rivoluzione Ecodigital, libertà energetica e giustizia climatica", in corso al Senato. "Forse, dal punto di vista politico - ha aggiunto Conte -, bisogna anche iniziare a pensare, al di là di questa esperienza che ci lascia l'amaro e il rammarico e ce lo lascerà per un po' di tempo, che Roma è la Capitale d'Italia, è un patrimonio per tutti e probabilmente anche il quadro regolatorio di tutela, di protezione di Roma non è sufficiente per valorizzarla appieno e questo deve essere un tema che deve riguardare tutte le forze politiche. Dobbiamo creare un regime speciale per Roma che le consenta di svolgere le funzioni di capitale d'Italia".