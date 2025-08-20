Conte, per Calabria M5s propone Tridico, Baldino o Orrico

"In questi giorni ho letto alcune indiscrezioni di stampa: riferiscono che in Calabria la disponibilità alla candidatura di Pasquale Tridico sarebbe fittizia. Voglio essere chiaro: questo non è il mio personale modo di agire né quello del M5S, che quando siede ai tavoli di coalizione opera in modo lineare e trasparente. Confermo quindi che il M5S mette a disposizione dell'intera coalizione anche la candidatura di Pasquale Tridico, una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come una preziosa risorsa ai cittadini calabresi. Insieme a lui, come già anticipato ai tavoli di coalizione, ci sono le candidature - parimenti autorevoli - di Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico." Lo afferma il leader del M5S Giuseppe Conte in una nota, spiegando che "da qui si partirà con le altre forze di coalizione per scegliere insieme - oltre al programma migliore - anche la candidatura ritenuta più adatta ad interpretarne le necessità di cambiamento".