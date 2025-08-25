Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Ultima ora
Conte, oltre al genocidio a Gaza è ormai carestia
25 ago 2025
Un altro raid dell'esercito Israeliano su un ospedale a Gaza: 20 morti, tra cui 5 giornalisti. Oltre al genocidio in atto ormai siamo in una condizione di carestia, anche in base all'Integrated Food Security Phase Classification, il sistema di monitoraggio sostenuto dall'Onu: sono a rischio 500mila persone, 132mila bambini. Mentre l'Europa e l'Italia rimangono vergognosamente fermi su embargo sulle armi e sanzioni al Governo criminale di Nethanyahu continuiamo a fare tutto quel che si può per non lasciare soli i civili palestinesi, vittime di questa mattanza. A Genova "Music for peace" si è mobilitata per raccogliere 40 tonnellate di generi alimentari in 5 giorni da portare a Gaza. Sosteniamoli, col contributo di tutti. Il M5S c'è. Così su fb il leader del M5s Giuseppe Conte.

