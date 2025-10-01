Conte, non ci sono presupposti per voto compatto su Gaza

"È davvero ardito chiedere un voto compatto su una risoluzione sulla Palestina dopo che un governo, una maggioranza, ha finto di non vedere un genocidio, 20.000 bambini uccisi. Direi che non ci sono i presupposti per un voto compatto". Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, stamani all'Università della Calabria a Rende, risponde all'appello lanciato ieri dalla premier Giorgia Meloni ad un voto unitario in Aula domani sulla mozione sulla Palestina.