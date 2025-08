Conte, no a lezioni di lucidità morale di Herzog su Gaza

Poco fa in ospedale 13 famiglie piangevano i propri cari uccisi mentre cercavano di procurarsi il cibo. Lacrime e dolore, come ogni giorno. L'Unicef ha contato 18 mila bambini sin qui uccisi, 28 al giorno. E mentre l'esercito israeliano e il governo criminale di Netanyahu compiono un genocidio di palestinesi a Gaza, riconosciuto anche dallo scrittore David Grossman, noi dobbiamo sorbirci le lezioni di 'lucidità morale' che il presidente israeliano Herzog fa al nostro presidente Mattarella, colpevole di essersi schierato contro questa mattanza". Lo scrive il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte.

"Il tentativo di stravolgere la realtà - sottolinea - è sorprendente: gli atti di sterminio vengono degradati a 'errori che accadono in guerra' e i crimini contro l'umanità diventano azioni 'secondo il diritto internazionale'. Sono falsità insostenibili, insopportabili. E l'atteggiamento dell'Italia e dell'Europa è di tragica complicità". E denuncia: "Come spiegheremo che i nostri governanti per mesi e mesi non hanno osato sanzionare e isolare il governo israeliano, bloccando le forniture militari, le intese, ogni tipo di rapporto e di collaborazione? Hanno steso il tappeto rosso all'arroganza, alla violenza, alla fine del diritto, alla distruzione dell'umanità".