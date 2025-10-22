Conte, Napoli ed i napoletani non devono essere presi in giro

"Napoli ed i napoletani non devono essere presi per il cu..(in giro, ndr), create situazioni spudorate: non va gettato fumo negli occhi. Io ve lo sto dicendo in tutte le salse, ora smetto". Nella conferenza stampa dopo il ko 6-2 col PSV in Champions il tecnico del Napoli va giù duro con le parole: "Bisogna ritrovare lo spirito dell'anno scorso che ci ha permesso con pochissimi giocatori di fare qualcosa di straordinario - attacca Conte - Siamo andati tutti oltre i limiti, io per primo. Non è facile ed è anche sbagliiato inserire 9 giocatori nuovi. Ma lo dovevamo fare, inserire nove teste nuove non è semplici. Dobbiamo fare un bagno di umità, ve lo sto dicendo da tempo. Qualcuno a Napoli qualcuno butta fumo e quella una piazza alla quale bisogna dire sempre la verità. Con il club abbiamo fatto e condiviso delle scelte e ripeto che questa annata sarà molto complessa. Questa partita di stasera ci deve dare un'accelerata. I nuovi si devono inserire presto e bisogna lavorare tutti".