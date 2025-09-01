Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla

Domenica 31 Agosto 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
1 set 2025
M5s terrà altissima l'attenzione contro l'ignavia di chi governa

'Saranno trattati come terroristi'. Sarebbe questo il piano di Israele contro gli attivisti salpati anche dai porti italiani con le barche della Global Sumud Flotilla per portare aiuti, sostegno, rompere l'assedio e l'ignavia sul genocidio e la carestia dei palestinesi a Gaza. Siamo oltre l'assurdo: un criminale come Netanyahu agisce impunito dopo aver trucidato oltre 60mila palestinesi, di cui 20mila bambini; chi porta aiuti umanitari con una grande spinta popolare anche dall'Italia rischia di essere trattato come un terrorista e vessato". Lo scrive sui social il leader M5S Giuseppe Conte. "Meloni - aggiunge - intende lasciare da parte i selfie col cappellino per schierarsi dalla parte di chi sceglie di impegnarsi per fermare questo orrore o lascia fare, come sempre, il suo amico Netanyahu? Dirà e farà qualcosa a difesa dei suoi connazionali impegnati in questa operazione e dei tanti cittadini che l'hanno sostenuta? A quando le sanzioni e l'embargo sulle armi? La premier ha perso le parole e il patriottismo".

"Oltre al sostegno economico dato alle realtà italiane impegnate a portare aiuti al popolo palestinese, il M5S terrà altissima l'attenzione e si farà sentire in tutte le Istituzioni contro l'ignavia di chi ci governa. Il silenzio e l'immobilismo sono degli ignavi e dei complici", conclude.

GazaTerrorismo