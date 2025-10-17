Venerdì 17 Ottobre 2025

Ultima oraConte, martedì in piazza per la libertà di stampa e pluralismo
17 ott 2025
Conte, martedì in piazza per la libertà di stampa e pluralismo

"Facciamo un appello: noi martedì sera ci ritroveremo in piazza a Roma per rivendicare il pluralismo e la libertà di stampa, e per tutelare il giornalismo investigativo. Chiamiamo tutti i cittadini, tutti gli esponenti della società civile, per dare una testimonianza chiara: non ci stiamo più". Lo ha affermato il leader M5s Giuseppe Conte, venuto sotto casa di Sigfrido Ranucci in provincia di Pomezia per portare la solidarietà al giornalista.

