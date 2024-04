Conte, le primarie le vincerebbe sempre e comunque il Pd

"Il Pd vincerebbe sempre e comunque le primarie, è senz'altro più attrezzato di noi per farle". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando di Bari, nel corso della registrazione della trasmissione "Accordi e Disaccordi" che andrà in onda stasera su Nove. Conte ha spiegato anche di aver chiesto di cambiare le regole delle primarie con una pre-registrazione dei votanti, per avere più certezze sulla loro identità, ma il Pd avrebbe detto di no.