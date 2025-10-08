Conte lancia un appello bipartisan su 4 misure in manovra

Giuseppe Conte lancia un appello a maggioranza e opposizione per quattro "misure straordinarie" da inserire in manovra per fronteggiare una situazione economica e sociale "di emergenza": "un maxi taglio delle tasse", "l'aumento consistente dell'assegno unico per i figli", "risorse vere per la sanità" e "il ripristino di transizione 4.0 per le imprese". "Invochiamo da subito un dialogo con le forze di maggioranza e con il governo", dice il leader del M5s in una diretta social. E poi rivolto alle opposizioni: "Dobbiamo ritrovare un'unità di intenti", "se il governo non volesse raccogliere" l'appello, "dobbiamo metterli in difficoltà".