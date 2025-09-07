Conte, la nostra vittoria al Sud forte segnale per il Governo

Se il centrosinistra dovesse vincere in tutte le Regioni del Sud "sarebbe un fortissimo segnale politico per il Governo" e a Roma "difficilmente potrebbero sottovalutarlo". È quanto ritiene Giuseppe Conte, giunto oggi a Napoli, per la presentazione del candidato presidente del centrosinistra alla Regione Campania. Il primo appuntamento elettorale della coalizione c'è stato nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Con Conte che ha voluto ringraziare tutti i partiti della coalizione, c'era anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha conquistato Palazzo San Giacomo nell'ottobre di quattro anni con una coalizione che comprende appunto anche il Movimento Cinque Stelle.