Conte, la bandiera blu dell'Europa si è tinta di verde militare

"Siamo alla marcia della pace perché la bandiera blu dell'Europa si è tinta di verde militare": lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte alla PerugiAssisi. "Il nostro Governo programma nel triennio spese militari per oltre 20 miliardi mentre famiglie e imprese in Italia se la passano malissimo" ha aggiunto.

"Abbiamo bisogno di un piano choc di investimenti - ha detto ancora Conte -, di un severo taglio delle tasse e di aumentare la no tax area, di investire ancora di più a favore delle imprese, di investimenti seri per la sanità perché i cittadini non si curano più e dobbiamo incrementare l'assegno unico per le famiglie".