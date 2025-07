Conte, governo di Israele ha perso umanità, compie un genocidio

"Un errore tecnico, siamo spiacenti: questo non è un messaggio che è risuonato in una nostra stazione ferroviaria, ma lo ha detto il governo israeliano dopo aver ucciso 6 bambini palestinesi che erano in fila per un goccio d'acqua. E' un governo che ha perso l'umanità, si chiama genocidio. Non viene risparmiato nulla, ma allora 'i sovranisti de noantri' che fine hanno fatto? A Gaza è stata distrutta l'umanità. Da mesi chiediamo a Meloni, Salvini e Tajani: come potete rimanere così indifferenti? Ve lo chiederanno i vostri figli e le vostre coscienze". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte in aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto sulle mozioni sul memorandum d'intesa tra Israele e l'Italia.

"Il governo - prosegue - ha preso in giro il paese, nessuna sanzione al governo criminale di Israele. Ci aspettavamo che almeno questo memorandum voi lo stracciaste. Qui non c'è nessun idiota, la denuncia di un accordo va fatta subito. Come pensate di continuare a fare importazioni di armi da Israele? Questo è un atto che vi rende concorrenti nella violazione del diritto internazionale. Il memorandum va strappato, Meloni dice che è patriota che ha solo un significato, difendere i valori scolpiti nella nostra Costituzione. Israele sta calpestando tutti i diritti, ora anche a Damasco, ed il governo continua a stare zitto, ma ora il governo va oltre, siete complici di chi sanziona chi difende i valori della nostra Costituzione e mi riferisco a Francesca Albanese, funzionaria dell'Onu che sta facendo il suo dovere, racconta con scrupolo e coraggio quello che sta avvenendo e cosa succede? Viene perseguitata e si minacciano sanzioni come per i giudici della corte penale internazionale che fanno il loro dovere. Meloni non dice nulla per difendere una cittadina italiana. Noi candidiamo Francesca Albanse al Nobel per la pace".