Conte, doveroso l'invio della fregata, mi sembra il minimo

L'invio della fregata italiana annunciato da Crosetto "mi sembra il minimo". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte intercettato mentre stava lasciando Monte Citorio, parlando della scelta del governo di inviare una fregata per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla. "E' doveroso per un governo assicurare protezione alle imbarcazioni italiane sotto attacco. Scioccante il silenzio e l'immobilismo di Meloni: 2 anni di nulla su sanzioni a Israele, embargo armi, stop agli accordi di cooperazione militare", aggiunge.