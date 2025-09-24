Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nuovo sciopero generaleEmanuele Ragnedda Ucraina RussiaAttacco FlotillaClaudia Cardinale
Acquista il giornale
Ultima oraConte, doveroso l'invio della fregata, mi sembra il minimo
24 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Conte, doveroso l'invio della fregata, mi sembra il minimo

Conte, doveroso l'invio della fregata, mi sembra il minimo

'Scioccante il silenzio e l'immobilismo di Meloni'

'Scioccante il silenzio e l'immobilismo di Meloni'

'Scioccante il silenzio e l'immobilismo di Meloni'

L'invio della fregata italiana annunciato da Crosetto "mi sembra il minimo". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte intercettato mentre stava lasciando Monte Citorio, parlando della scelta del governo di inviare una fregata per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla. "E' doveroso per un governo assicurare protezione alle imbarcazioni italiane sotto attacco. Scioccante il silenzio e l'immobilismo di Meloni: 2 anni di nulla su sanzioni a Israele, embargo armi, stop agli accordi di cooperazione militare", aggiunge.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Giuseppe Conte