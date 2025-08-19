Conte, difficile chiudere la guerra con compromesso onorevole

"Il vertice di Washington conferma la seria difficoltà di porre fine al conflitto russo-ucraino con un onorevole compromesso tra i vari attori in campo, protagonisti e comprimari". Lo afferma il leader del M5s Giuseppe Conte, in un lungo post sui social, in cui definisce "estravaganti" le proposte in tema di "garanzie di sicurezza".

"È ragionevole - la sua domanda retorica - estendere all'Ucraina i vantaggi dell'appartenenza alla Nato senza neppure pretendere gli oneri militari e finanziari che questa adesione comporta, creando un pericoloso precedente e il rischio di allargare sempre più, nel mondo, l'area dei conflitti armati? Che succederà quando altri Paesi chiederanno anch'essi il privilegio dell'art. 5 della Nato, senza adesione formale? Può essere davvero questo uno strumento efficace per estendere l'area di influenza geo-politica della Nato e assecondarne l'espansione?"

Per l'ex premier, "la verità è che il deficit di politica sta precipitando l'Europa nell'irrilevanza e il mondo intero nel caos, senza che si intraveda all'orizzonte la possibilità di costruire un nuovo ordine politico e giuridico mondiale, basato su una prospettiva multipolare".