Resistenza difficile

Resistenza difficile
Conte, difficile chiudere la guerra con compromesso onorevole
19 ago 2025
Conte, difficile chiudere la guerra con compromesso onorevole

"Il vertice di Washington conferma la seria difficoltà di porre fine al conflitto russo-ucraino con un onorevole compromesso tra i vari attori in campo, protagonisti e comprimari". Lo afferma il leader del M5s Giuseppe Conte, in un lungo post sui social, in cui definisce "estravaganti" le proposte in tema di "garanzie di sicurezza".

"È ragionevole - la sua domanda retorica - estendere all'Ucraina i vantaggi dell'appartenenza alla Nato senza neppure pretendere gli oneri militari e finanziari che questa adesione comporta, creando un pericoloso precedente e il rischio di allargare sempre più, nel mondo, l'area dei conflitti armati? Che succederà quando altri Paesi chiederanno anch'essi il privilegio dell'art. 5 della Nato, senza adesione formale? Può essere davvero questo uno strumento efficace per estendere l'area di influenza geo-politica della Nato e assecondarne l'espansione?"

Per l'ex premier, "la verità è che il deficit di politica sta precipitando l'Europa nell'irrilevanza e il mondo intero nel caos, senza che si intraveda all'orizzonte la possibilità di costruire un nuovo ordine politico e giuridico mondiale, basato su una prospettiva multipolare".

