Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Matilda FerrariViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
Ultima oraConte, democrazia avvizzisce senza dibattito, no a repressioni
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Conte, democrazia avvizzisce senza dibattito, no a repressioni

Conte, democrazia avvizzisce senza dibattito, no a repressioni

Leader M5s nel messaggio per 5 anni nascita quotidiano Domani

Leader M5s nel messaggio per 5 anni nascita quotidiano Domani

Leader M5s nel messaggio per 5 anni nascita quotidiano Domani

"La democrazia, senza un vivace dibattito pubblico, alimentato da differenti opinioni, da una sana critica, da un costante riscontro fattuale, avvizzisce". Lo scrive il presidente del M5s, Giuseppe Conte in una lettera al direttore del "Domani", Emiliano Fittipaldi, in occasione dei cinque anni dalla nascita del quotidiano.

Conte fa "gli auguri di lunga vita redazionale" alla testata, pur ricordando che le posizioni e le opinioni diffuse negli anni dal Domani "sono state spesso ingenerose nei miei confronti e del M5s" e che a lui stesso è stata dedicata "un'inchiesta oggettivamente diffamatoria sue mie vecchie attività professionali da avvocato, pur svolte alla luce del sole e certificate dal tribunale".

Quindi ribadendo l'importanza del confronto pubblico, ha aggiunto: "E' anche per questo che critico fortemente chi, oggi al governo, promuove misure normative (ad es. il decreto sicurezza) volte a reprimere la critica e il dissenso, oppure agisce in giudizio con finalità intimidatorie contro il giornalismo di inchiesta. Chi è in politica deve agire in trasparenza e accettare il libero confronto, sempre pronto a rendere conto del proprio operato. Chi come giornalista, fa le pulci al potere deve attenersi al proprio codice deontologico".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Giustizia