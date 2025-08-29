Conte, da taglio stipendi eletti M5s 1 milione per Gaza

"E' in votazione fino alle 22 la possibilità di destinare un milione di euro dagli stipendi, che noi parlamentari e consiglieri regionali" del M5s "ci tagliamo, per andare a finanziare questo progetto che comprende aiuti umanitari e generi alimentari per la popolazione stremata di Gaza". Lo annuncia su fb il leader del M5s Giuseppe Conte parlando di un aiuto all'associazione Music for Peace nell'ambito della Global Sumud Flotilla in partenza per Gaza. "Dovete essere voi iscritti e attivisti a decidere", ha spiegato Conte.