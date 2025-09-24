Conte, da Meloni parole gravi, una patriota al contrario

"Sono senza parole per le gravi affermazioni di Meloni. Di fronte alla vergogna a cui stiamo assistendo, attacca chi si mobilita contro il genocidio a Gaza e chi subisce attacchi su barche che battono bandiera italiana in acque internazionali: persone che di fronte all'indifferenza e all'immobilismo dei governi si sono messe in moto per dire basta al massacro di 20mila bambini, a una popolazione palestinese ridotta alla fame. Una patriota al contrario". Lo afferma sui social il leader del M5s Giuseppe Conte, secondo cui Meloni una domanda "dovrebbe farsela di fronte a uno specchio: come ho potuto per 2 anni non muovere un dito con sanzioni a Israele, embargo sulle armi, stop agli accordi militari con un Governo criminale?".