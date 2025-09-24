Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nuovo sciopero generaleEmanuele Ragnedda 4 ottobre festa nazionaleAttacco FlotillaUcraina Russia
Acquista il giornale
Ultima oraConte, da Meloni parole gravi, una patriota al contrario
24 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Conte, da Meloni parole gravi, una patriota al contrario

Conte, da Meloni parole gravi, una patriota al contrario

"Si chieda perché per due anni non ha mosso un dito su Israele"

"Si chieda perché per due anni non ha mosso un dito su Israele"

"Si chieda perché per due anni non ha mosso un dito su Israele"

"Sono senza parole per le gravi affermazioni di Meloni. Di fronte alla vergogna a cui stiamo assistendo, attacca chi si mobilita contro il genocidio a Gaza e chi subisce attacchi su barche che battono bandiera italiana in acque internazionali: persone che di fronte all'indifferenza e all'immobilismo dei governi si sono messe in moto per dire basta al massacro di 20mila bambini, a una popolazione palestinese ridotta alla fame. Una patriota al contrario". Lo afferma sui social il leader del M5s Giuseppe Conte, secondo cui Meloni una domanda "dovrebbe farsela di fronte a uno specchio: come ho potuto per 2 anni non muovere un dito con sanzioni a Israele, embargo sulle armi, stop agli accordi militari con un Governo criminale?".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaGiuseppe Conte