Ultima oraConte confermato presidente del M5s con l'89,3% di sì
26 ott 2025
Conte confermato presidente del M5s con l'89,3% di sì

Affluenza pari al 58,67%, hanno votato in 59.720

Giuseppe Conte è confermato presidente del M5S con l'89,3% dei voti favorevoli. Lo si legge sulla pagina Facebook del Movimento.

"Alle ore 18 di oggi 26 ottobre 2025 - si legge - si sono concluse le votazioni degli iscritti per l'elezione del presidente del Movimento 5 Stelle. Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno votato in 59.720 pari al 58,67%. Al quesito: "Sei favorevole all'elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell'associazione Movimento 5 Stelle?" Hanno votato SI: 53.353. Hanno votato NO: 6.367".

