14 Settembre 2025

La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
14 set 2025
Conte, col Pd un progetto e non un'alleanza, non siamo cespugli

"Col Pd non siamo alleati, stiamo creando un progetto politico per mandare a casa Meloni. Abbiamo costruito un progetto nelle regionali, non dichiarando a priori che siamo alleati. Lavoriamo regione per regione per costruire un progetto. Non ci possiamo dichiarare alleati, noi siamo una forza diversa, abbiamo una storia diversa dalla Quercia coi cespugli intorno". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano, in corso a Roma. "E' prioritario mandare a casa la Meloni".

