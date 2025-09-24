Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco FlotillaClaudia CardinaleDroni Copenaghen OsloIlaria SalisMaltempo IschiaPrevisioni meteo
Acquista il giornale
Ultima oraConte, attacco indegno contro Flotilla, Meloni intervenga
24 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Conte, attacco indegno contro Flotilla, Meloni intervenga

Conte, attacco indegno contro Flotilla, Meloni intervenga

Leader M5s in contatto con Croatti a bordo di un'imbarcazione

Leader M5s in contatto con Croatti a bordo di un'imbarcazione

Leader M5s in contatto con Croatti a bordo di un'imbarcazione

"È un attacco indegno, inaccettabile. Mi sono messo in contatto con il nostro senatore Marco Croatti a bordo delle imbarcazioni della Flotilla verso Gaza e mi ha aggiornato sugli attacchi di stanotte alle barche, sui danni, sulle vele distrutte, evidentemente per sabotare questa missione umanitaria che ha la spinta di tutti coloro che non si girano dall'altra parte rispetto al genocidio del criminale governo Netanyahu a Gaza". Lo scrive sui social il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte.

Si tratta, evidenzia, di "attacchi avvenuti in acque internazionali, nei pressi di Creta. Croatti è su una barca che batte bandiera italiana, fra quelle colpite stanotte. Ma che fine hanno fatto i patrioti al Governo? Meloni e Tajani difendano subito con fatti e azioni ferme e risolute la sicurezza di queste persone. Non bastano le frasi di circostanza, serve un cambio di rotta politico, una chiara presa di parola e un chiaro intervento - del Governo e della premier Meloni in primis - contro Netanyahu. Ci sono cittadini trattati alla stregua di terroristi su quelle barche, ci sono tante e tanti italiani che meritano di essere difesi. Non c'è più tempo", conclude.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaGiuseppe Conte