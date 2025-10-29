Mercoledì 29 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Conte, ancora bambini palestinesi morti, no all'assuefazione
29 ott 2025
Conte, ancora bambini palestinesi morti, no all'assuefazione

Nelle scorse ore Tajani diceva di augurarsi che a Gaza fossero solo "scaramucce". No, non sono scaramucce. Si contano 100 morti palestinesi, ancora tanti bambini. Padre Romanelli descrive una situazione drammatica in cui "gli aiuti umanitari entrano a gocce", "la maggior parte delle città sono tritate" e "sembra tutto fatto per non poter alzare la testa e rifarsi una vita". Non possiamo assuefarci alla morte di innocenti, non facciamo calare il silenzio su questo disastro". Lo scrive il leader M5s Giuseppe Conte sui social.

