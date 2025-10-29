Conte, ancora bambini palestinesi morti, no all'assuefazione

Nelle scorse ore Tajani diceva di augurarsi che a Gaza fossero solo "scaramucce". No, non sono scaramucce. Si contano 100 morti palestinesi, ancora tanti bambini. Padre Romanelli descrive una situazione drammatica in cui "gli aiuti umanitari entrano a gocce", "la maggior parte delle città sono tritate" e "sembra tutto fatto per non poter alzare la testa e rifarsi una vita". Non possiamo assuefarci alla morte di innocenti, non facciamo calare il silenzio su questo disastro". Lo scrive il leader M5s Giuseppe Conte sui social.
