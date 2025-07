Conte ai suoi, avviso di garanzia non è una condanna

Il leader M5s Giuseppe Conte secondo quanto si apprende, ha convocato nella giornata di oggi una riunione con Paola Taverna, Giorgio Fede (coordinatore regionale Marche), coordinatori provinciali e rappresentanti dei gruppi territoriali marchigiani. Nel corso della riunione ha tra l'altro ricordato, si apprende che "un avviso di garanzia non è una condanna" e che una "forza politica matura e responsabile come il M5S" è chiamata a "discernere caso per caso e valutando se il singolo ha dimostrato onestà o disonestà". Al contempo il leader 5S ha tenuto a ricordare, si fa sapere, che "etica pubblica, trasparenza e legalità sono valori fondamentali e non negoziabili: per noi sono costitutivi".