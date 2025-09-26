Conte a Flotilla, fate un supplemento di riflessione

Venerdì 26 Settembre 2025

Andrea Segrè*
"Quello che posso fare da leader politico che ritiene questo progetto" di Flotilla "di grande valore, di fronte all'iniziativa di Mattarella, è dire: fate un supplemento di riflessione, valutate bene. C'è un rischio di incolumità". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, all'evento Ichnos International Sardegna Awards, a Pula. "Qualunque decisione prenderanno, avranno sempre il mio sostegno e della mia comunità, la nostra comprensione, il gesto che stanno compiendo è di nobile lignaggio, vogliono rompere l'assedio su Gaza". Il messaggio è: "Noi vi siamo vicini".

