Consumerismo, da animali a bagagli le novità sui voli

Si può viaggiare con Fido in cabina e portare liquidi a bordo dell'aereo. Ma ci sono numerosi problemi ancora da risolvere. Lo spiega Consumerismo No profit che ha fatto un punto su tutte le novità in tema di trasporto aereo. I cittadini hanno viaggiato questa estate con alcune novità che, più che semplificare la vita ai viaggiatori, hanno creato confusione e incertezze tra operatori e passeggeri, mentre altri cambiamenti sul fronte dei viaggi aerei sono alle porte.

Ad esempio lo scorso 26 luglio è entrata in vigore la possibilità di portare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni superiori ai 100 ml, una novità che, tuttavia, ha riguardato solo alcuni aeroporti, quelli cioè dotati di scanner di nuova generazione. Non solo. Molti scali, pur utilizzando scanner adatti, hanno deciso di non applicare la nuova regola, mantenendo il limite dei 100 ml.

Tra le principali novità in arrivo sul fronte aereo, quella relativa agli animali in cabina: il 23 settembre ci sarà il primo volo con un cane a bordo sulla tratta Milano-Roma. Una misura voluta dall'Enac ma che - denuncia Consumerismo - si presta a molteplici criticità. "In primo luogo non viene definito il peso massimo dell'animale ammesso in cabina: le linee guida dell'Enac indicano solo "di non eccedere il peso massimo previsto per un passeggero medio", un criterio che si presta a diverse interpretazioni", dice il presidente Luigi Gabriele.