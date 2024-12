Il Parlamento è nuovamente convocato in seduta comune giovedì alle 14 per l'elezione dei giudici della Corte costituzionale. Si tratta dell'undicesimo scrutinio per eleggere il sostituto dell'ex presidente della Consulta, Silvana Sciarra, per cui è necessaria la maggioranza dei tre quinti. E del secondo scrutinio (serve la maggioranza dei due terzi) per il rinnovo di tre giudici il cui mandato scade a dicembre.