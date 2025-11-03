Lunedì 3 Novembre 2025

Società violenta

Gabriele Canè
Società violenta
Consulente psichiatrico pm, Chiara Petrolini non ha disturbi
3 nov 2025
Consulente psichiatrico pm, Chiara Petrolini non ha disturbi

Chiara Petrolini "non ha un disturbo psichiatrico chiaramente documentabile, non ci sono malattie mentali chiare organicamente definite". Lo ha detto Mario Amore, consulente psichiatrico della Procura di Parma, sentito nel processo alla 22enne accusata di aver ucciso i suoi figli neonati. Rispondendo alla domande del procuratore Alfonso D'Avino, lo psichiatra ha aggiunto che Chiara Petrolini, fatte alcune premesse, "non ha un disturbo di personalità". Chiara, ha detto ancora lo psichiatra "ha piena capacità di intendere e volere", al momento dei fatti e "buona capacità di stare in giudizio". Sul tema è in corso una perizia.

