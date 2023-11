Consulente legale Corte Ue, 'rivedere giudizio tasse Apple'

L'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella suggerisce alla Corte Ue di annullare la sentenza sulle agevolazioni fiscali concesse dall'Irlanda a Apple e di rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione nel merito. Secondo Pitruzzella, infatti, la sentenza del Tribunale sui "tax ruling" adottati dall'Irlanda nei confronti di Apple "va annullata". Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano però la Corte di giustizia. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. Nel 1991 e nel 2007 l'Irlanda ha emesso due ruling fiscali nei confronti di due società del gruppo Apple ma nel 2016 la Commissione europea ha ritenuto che queste decisioni si configurano come "un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno" di cui aveva beneficiato il gruppo Apple nel suo complesso e ha ingiunto all'Irlanda di procedere al suo recupero. Nel 2020, adito dall'Irlanda e da Asi e Aoe, il Tribunale dell'Unione ha annullato la decisione della Commissione, ritenendo che quest'ultima non avesse dimostrato l'esistenza di un vantaggio derivante dall'adozione dei ruling fiscali.