Consob e autorità Francia e Austria, modificare norme cripto

Una vigilanza e norme più uniformi a livello europeo e maggiore protezione per gli investitori. Consob e le autorità di vigilanza di Francia e Austria chiedono per questo, in un documento comune, un 'tagliando' alle norme sulle criptoattività contenute nel regolamento europeo Mica in vigore a dicembre 2024.

Sulla base dell'esperienza acquisita nei primi mesi di attuazione Consob, Amf e Fma, sottolineano come vi siano "notevoli differenze nel modo in cui i mercati delle cripto-attività sono supervisionati dalle autorità nazionali. Queste difformità evidenziano la necessità di rafforzare rapidamente l'architettura di vigilanza".