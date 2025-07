Consob blocca la truffa dei rendimenti "fino al 300%"

Promettevano via whatsapp rendimenti favolosi "fino al 300%". Sarebbe bastato scaricare sul proprio smartphone le app CapFirst da GooglePlay o CapOne da AppleStore, aprire un conto di trading e da lì accedere al fantastico mondo dei guadagni facili a tre cifre. Sembrava un sogno, ma in realtà era una truffa. Per bloccarla, è intervenuta la Consob che ha ordinato la cessazione delle attività di intermediazione finanziaria abusiva e ha chiesto a Google e ad Apple di rimuovere dai rispettivi store le app tramite cui la truffa veniva attuata.

Al tempo stesso l'Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari ha diffuso una nuova avvertenza ai risparmiatori sui rischi connessi alle proposte di investimento che circolano su gruppi e chat whatsapp.

La precedente avvertenza, del novembre scorso, faceva riferimento alle truffe che, usando come esca alcuni nomi blasonati della finanza internazionale, come 'Morgan Stanley' o 'Blackrock', promuovevano via Whatsapp presunte opportunità di investimento che in realtà non erano altro che una trappola in cui i risparmiatori avrebbero perso i loro soldi.