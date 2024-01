Consiglio Ue, valutazione su presunta violazione dei valori Ue da parte di Budapest

Il Parlamento europeo chiede che il Consiglio Ue determini se l'Ungheria abbia commesso gravi e persistenti violazioni dei valori dell'Ue a norma dell'articolo 7 paragrafo 2 del Trattato Ue, e condanna l'uso sistematico, da parte di Budapest, della comunità Lgbtiq+ come capro espiatorio. Il Pe inoltre deplora la decisione della Commissione di sbloccare fino a 10,2 miliardi di euro riservandosi di usare ogni passo necessario, anche legale. La richiesta è contenuta in due risoluzioni approvate in Plenaria: una sullo stato di diritto dei cittadini nell'Ue e l'altra sulla situazione in Ungheria e sui fondi Ue congelati.