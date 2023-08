Consiglio elettorale Ecuador, cyber-attacchi contro voto estero

La presidente del Consiglio elettorale nazionale (Cne) dell'Ecuador, Diana Atamaint, ha riferito che la piattaforma utilizzata per registrare i voti degli ecuadoriani all'estero ha subito attacchi informatici da sette Paesi, ma che non vi è stata violazione dei voti confermati. Lo riferisce l'online argentino Infobae. Di fronte all'allarme, il Cne ha limitato l'accesso al proprio sito web e all'applicazione mobile attraverso la quale verranno trasmessi i risultati. "La piattaforma di voto telematico ha subito attacchi informatici che hanno pregiudicato la fluidità di accesso al voto. Chiariamo e sottolineiamo che i voti confermati non sono stati violati", ha detto Atamaint, parlando ad una rete nazionale dopo la chiusura delle urne. Secondo l'autorità elettorale, gli attacchi informatici sono stati lanciati da India, Bangladesh, Pakistan, Russia, Ucraina, Indonesia e Cina.