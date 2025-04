Consiglio dei ministri Ue: decisione sui dazi ai prodotti americani

Lunedì ci sarà il consiglio dei ministri del Commercio dell'Ue che decideranno se sarà necessario imporre dazi ad alcuni prodotti americani. Noi chiediamo che non vengano posti dazi a prodotti americani che possano provocare una reazione più dannosa. Nessuno vuole la guerra commerciale, qualora ci dovesse essere una reazione sarà piuttosto un segnale politico agli Stati Uniti per dire 'basta'. Quindi una reazione assolutamente inferiore all'azione fatta dagli Stati Uniti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Cinque Minuti in onda stasera su Rai Uno.