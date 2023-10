Congresso di Iv, Renzi, domenica gestiamo polemiche

Domenica 15 sarà possibile votare per il Congresso di Italia Viva. La nostra comunità sta crescendo, aumentando il numero di parlamentari, amministratori e iscritti, producendo contenuti e dibattiti. Siamo orgogliosi di aver compiuto un grande lavoro per garantire un appuntamento di democrazia interna: ovviamente, il fatto che ci sia un Congresso per eleggere le presidenze nazionali, regionali e provinciali provocherà tensioni e litigi come ogni dibattito interno suscita. Lo scrive sulla sua enews il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. "Auguro a tutti di saper gestire le differenze e le fisiologiche polemiche, ripartendo insieme da lunedì prossimo, anche laddove ci saranno divisioni. Chi vincerà il Congresso rappresenterà il partito, chi perderà darà una mano: la democrazia interna fa paura solo a chi non ha voti e, non avendone, scappa dal confronto. Attenzione, comunicazione per gli iscritti al partito: chi vuole votare online potrà farlo solo attraverso la pre-registrazione, accedendo alla propria area personale sul sito italiaviva.it. Altrimenti, potrà votare solo recandosi ai seggi. Chi vuole votare online si registri adesso e comunque non oltre giovedì 12 ottobre, info qui", conclude.