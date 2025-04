Congresso della Lega a Firenze: interventi di Salvini e leader sovranisti

Seconda giornata del Congresso della Lega in corso alla Fortezza da Basso di Firenze. Dopo le votazioni e la proclamazione del segretario, è previsto l'intervento di Matteo Salvini, che anche oggi è seduto in prima fila. Non si esclude un video della premier Giorgia Meloni. Intanto è arrivato l'eurodeputato indipendente Roberto Vannacci.

Come ha spiegato Giancarlo Giorgetti, che presiede l'assemblea, oggi saranno illustrate le mozioni presentate (in tutto 17) su più temi (dall'autonomia alla giustizia, dalla sicurezza alle infrastrutture, passando per disabilità, lavoro e scuola) con gli interventi di Armando Siri, coordinatore dei dipartimenti Lega, e del deputato Alberto Gusmeroli. Poi spazio agli ospiti. Quelli stranieri interverranno per lo più con un video e sarà di fatto una parata di leader sovranisti, tra cui il premier ungherese Viktor Orban, il presidente del Rassemblement national, il francese Jordan Bardella, e il presidente di Vox, lo spagnolo Santiago Abascal.

Seguiranno il segretario generale dell'Ugl, Francesco Paolo Capone, e il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini: entrambi intervistati da Alessandro Sallusti. Al termine prenderà la parola dal palco Salvini.