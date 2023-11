Conflitto familiare blocca Aeroporto di Amburgo

Ieri sera, intorno alle 20:00, il traffico all'aeroporto di Amburgo è stato bloccato a seguito del presunto rapimento di una bambina da parte del padre, in relazione a una disputa familiare, come riferito dalle autorità locali. La direzione dell'aeroporto, situato nel nord della Germania, ha annunciato all'alba su X che "l'operazione di polizia continua e il traffico aereo resta sospeso fino a nuovo ordine". La portavoce della polizia Sandra Levgrün ha riferito alla televisione pubblica regionale Ndr che "abbiamo mobilitato gli psicologi della polizia e stiamo attualmente parlando con l'uomo, e contiamo su una soluzione negoziata". L'uomo, di origine turca e armato, ha guidato la sua auto oltre il cancello dell'aeroporto e sulla pista, sparando due volte in aria e lanciando due bottiglie molotov. La vicenda sarebbe legata a una "disputa sulla custodia dei figli" ed è stato riferito che nell'auto ci fossero un padre di 35 anni e una bambina di 4 anni. La moglie del conducente aveva precedentemente allertato la polizia del rapimento della bambina. Sabato sera, 17 voli in arrivo ad Amburgo, con 3.200 persone a bordo, sono stati dirottati. Per oggi sono previsti 286 voli con un totale di 34.500 passeggeri.