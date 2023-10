Confindustria, Pil 2024 +0,5%, stime crescita dimezzate

Il Centro Studi di Confindustria ha rivisto al ribasso la crescita del Pil dopo il pericoloso giro sulle montagne russe degli ultimi tre anni, avvertendo che l'economia italiana sta di nuovo scivolando verso i modesti ritmi di crescita che l'avevano contraddistinta nei decenni precedenti. In Italia, gli investimenti sono in calo, mentre i consumi e l'occupazione, seppur in frenata, tengono. Il Pil "avanza di appena +0,7% nel 2023", una variazione già interamente acquisita a metà anno, mentre nel 2024, in media, andrà ancora peggio, +0,5% (dal +1,2% stimato a marzo). Si tratta di una "bassa crescita trainata quasi interamente dai consumi delle famiglie".