Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Confindustria moda, 'il sistema italiano è sotto attacco'
7 ott 2025
Confindustria moda, 'il sistema italiano è sotto attacco'

Il sistema tessile e moda italiano "è sotto attacco": è l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria moda, Luca Sburlati, presentando la quarta edizione del Venice Sustainable Fashion Forum. Nel primo semestre del 2025 - ha spiegato Sburlati - l'export italiano è calato circa del 4% mentre l'import è salito del 6%, con la Cina che ha registrato +18% "con le centinaia di migliaia di pacchi che arrivano ogni giorno nelle nostre case".

