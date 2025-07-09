Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloMeteo weekend
Acquista il giornale
Ultima oraConfindustria-Medef: "L'Europa vacilla, le fabbriche chiudono"
9 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Confindustria-Medef: "L'Europa vacilla, le fabbriche chiudono"

Confindustria-Medef: "L'Europa vacilla, le fabbriche chiudono"

Industriali Italia e Francia: 'Scegliere, competere o declino'

Industriali Italia e Francia: 'Scegliere, competere o declino'

Industriali Italia e Francia: 'Scegliere, competere o declino'

"L'Europa sta vacillando. Le sue fabbriche chiudono. Le sue bollette energetiche aumentano. La sua voce si affievolisce. Il suo peso geopolitico si riduce", avvertono gli industriali di Italia e Francia con "un appello congiunto all'azione", la dichiarazione firmata dai presidenti, Emanuele Orsini e Patrick Martin, in occasione del settimo forum tra Confindustria e Medef. "In un mondo segnato dagli shock geopolitici, l'indecisione rappresenta la minaccia più grave. L'Europa deve scegliere: competere o declinare". Anche nella guerra dei dazi: "il commercio è potere. Va usato", "Il verdetto è chiaro: l'Europa può ancora vincere - ma solo se agisce ora".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Confindustria