Confindustria, Maria Anghileri è la nuova presidente dei Giovani

Maria Anghileri è la nuova presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Industriale dell'acciaio, lecchese, quarta generazione nel gruppo di famiglia Eusider, porta avanti dal 2015 il suo impegno nel movimento degli imprenditori under 40 di via dell'Astronomia: era già tra i vicepresidenti della squadra uscente di Riccardo Di Stefano, leader dei Giovani dal 2020 ed oggi alla fine dei quattro anni di un mandato che per statuto non è rinnovabile. I Giovani industriali hanno cercato una prova di unità e, pur di fronte a diverse possibili proposte, sono arrivati al voto per l'elezione, oggi, con il consenso confluito su una candidatura unica.