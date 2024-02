Confindustria: insediati i saggi, candidature entro lunedì

Dopo l'insediamento oggi della commissione dei saggi per l'elezione del prossimo presidente di Confindustria il termine per eventuali autocandidature scadrà dopo una settimana, alle 24 di lunedì dodici ottobre. Sono così confermate - a quanto si apprende - le date emerse sabato scorso da indiscrezioni. Nella riunione di insediamenti la commissione di designazione, comunemente indicata come la commissione dei 'tre saggi', ha anche definito il calendario delle consultazioni che farà con tutte le articolazioni del sistema di rappresentanza degli industriali: sono previsti incontri il 15 febbraio a Milano, il 16 febbraio a Bologna, il 23 febbraio a Torino, il 28 ed il 29 febbraio a Roma, il primo marzo a Milano, il 9 marzo a Padova, l'11 marzo a Napoli. Per le possibili candidature, in questa prima fase, l'attenzione resta su quattro industriali: Edoardo Garrone, Antonio Gozzi, Alberto Marenghi, Emanuele Orsini.