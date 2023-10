Confindustria, asse Italia-Spagna per la competitività

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ed il leader degli industriali spagnoli, il presidente della Ceoe, Antonio Garamendi, fanno "fronte comune per tutelare la competitività dell'industria europea". A Madrid il primo incontro Confindustria e Ceoe "per rafforzare le relazioni bilaterali tra Italia e Spagna e - spiega una nota - e intensificare la collaborazione tra" tra le due associazioni di industriali "anche attraverso l'avvio di un Forum Economico annuale in seno a BusinessEurope". L'obiettivo "è quello di definire priorità condivise di politica industriale e tutelare la competitività dell'industria europea. Questi i temi al centro dell'incontro che si è concluso oggi a Madrid tra le delegazioni di Confindustria e di Ceoe", dai due presidenti. "Il peso economico dei nostri due Paesi - dice Bonomi - deve tradursi in un maggiore peso politico a Bruxelles, attraverso una collaborazione sempre più stretta tra le nostre associazioni e le nostre imprese". Il forum bilaterale "avrà cadenza annuale, ha l'obiettivo di facilitare i rapporti tra le nostre rispettive comunità economiche per fare fronte comune nel riportare al centro del dibattito europeo la competitività dei nostri sistemi industriali, rilanciare l'importanza del Mediterraneo come area geografica strategica per l'intera Europa e contribuire ad una sempre maggiore integrazione".