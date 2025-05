Confessione shock di Alessio Tucci: i dettagli dell'omicidio di Martina

"Ha colpito Martina quando lei era di spalle. Una volta e poi dopo, successivamente, ha sferrato un altro paio di colpi con questa pietra. Ha detto che poi a un certo punto Martina non era più in vita e l'ha coperta". Così l'avvocato di Alessio Tucci racconta la confessione del suo assistito. "Non sappiamo se era ancora viva, Tucci ha dichiarato che la povera Martina non respirava più, ha sentito che non respirava più", ha aggiunto il legale. "Non c'è stato accanimento. Ci sono stati questi tre colpi e la ragazza poi ha perso i sensi quasi subito. Accanimento non c'è stato per il numero dei colpi inferti", ha concluso Tucci.