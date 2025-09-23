Lunedì 22 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni su Copenaghen e OsloSconfinamenti russiStato di PalestinaCiro Grillo condannatoPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
Ultima oraConfermata immunità all'ungherese Magyar. Orban: 'Un'infamia'
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Confermata immunità all'ungherese Magyar. Orban: 'Un'infamia'

Confermata immunità all'ungherese Magyar. Orban: 'Un'infamia'

Respinte richieste sul leader dell'opposizione

Respinte richieste sul leader dell'opposizione

Respinte richieste sul leader dell'opposizione

La Commissione Affari Giuridici dell'Eurocamera ha respinto le richieste di revoca dell'immunità dell'eurodeputato popolare ungherese e leader dell'opposizione anti-Orbán, Péter Magyar.

"Una vergogna. Un'infamia così non si vedeva da vent'anni. Oggi, a Bruxelles, è stato provato che il leader dell'opposizione ungherese è un uomo preso da Bruxelles. E lui vorrebbe assumere la leadership a casa. Ma noi non lasceremo che questo accada. Non succederà mai", ha commentato il premier ungherese Viktor Orban.

Le tre richieste carico di Magyar, tutte respinte, riguardavano casi differenti: da un presunto furto di telefono in una discoteca a due cause per diffamazione intentate dall'ex parlamentare György Simonka e dal movimento di estrema destra Nostra Patria. Un insieme di accuse che Magyar ha definito come "persecuzione politica".

Il partito emergente di centrodestra, Tisza, guidato da Magyar, si è affermato come principale sfidante del partito populista Fidesz di Orbán e al momento guida i sondaggi in Ungheria in vista del voto previsto per aprile.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia