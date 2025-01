Conferenza stampa di Giorgia Meloni: 40 domande selezionate su 95 richieste

Ha preso il via la conferenza stampa della premier Giorgia Meloni organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa parlamentare. Camicia bianca e giacca chiara, la presidente del Consiglio ha appena preso posto nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, per l'appuntamento tradizionale a cui sono accreditati 160 giornalisti.

Al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sono giunte 95 richieste per porre la domanda alla presidente del Consiglio e ne sono state sorteggiate 40, fra cui quattro estere, la greca ERT Tv, The Times di Londra, Politico di Bruxelles e Rossiya Segodnya di Mosca. In platea, fra gli ospiti istituzionali, anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.