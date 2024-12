Conference: Fiorentina-Lask 7-0

La Fiorentina archivia senza problemi al Franchi la pratica Lask per 7-0 (3-0) e vede sempre più avvicinarsi la possibilità di qualificarsi tra le prime otto della Conference League. Il primo gol lo segna quasi subito Kean, annullato però per un tocco di mano dell'attaccante, ma poco dopo arriva il vantaggio vero con Sottil (10'), imitato da Ikoné al 22' e Richardson al 39'. Nella ripresa, in gol ancora Sottil e poi Mandragora e nel finale si sono quindi l'autorete di Stoikovic e il rigore di Gudmundsson che fissa il risultato.