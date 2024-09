Confedilizia, più proprietari di casa e sempre più giovani

Tornano ad aumentare gli italiani che vivono in una casa di proprietà e a trainare la crescita sono i più giovani. Gli under 35 che vivono in una casa propria sono passati dal 60,2% del 2019 al 64,7% del 2023, un aumento di 4,5 punti percentuali in quattro anni. Ed è scesa dal 39,8% al 35,3% la percentuale di chi è in affitto. Sono i dati diffusi da Confedilizia. Dopo 12 anni di flessione, spiega l'associazione dei proprietari, siamo di fronte a un'inversione di tendenza che potrebbe essere messa in relazione con la crescita dell'occupazione salita soprattutto per i giovani. E con il calo del precariato: la quota di dipendenti tra i 25 e i 34 anni, con un contratto a tempo determinato o di stage, è scesa dal 29,1% al 26,4% tra il 2019 e il 2023. Con ricadute positive anche sul reddito: tra il 2019 e il 2022 (ultimi dati disponibili) l'incremento per gli under 35 è stato del 16,6%, mentre, ad esempio, per i lavoratori nella fascia tra i 55 e i 64 anni, il segmento più benestante, l'aumento è stato molto inferiore, pari al 7%. Per Confedilizia anche alcune rilevazioni di operatori del settore hanno mostrato come la quasi totalità degli under 35 o under 30 ha l'aspirazione di comprare una propria abitazione.