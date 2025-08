Confcommercio: 'Salgono al 42,2% spese obbligate delle famiglie'

Con "una dinamica ormai strutturale" quest'anno "le spese obbligate - quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno - continuano a erodere quote crescenti dei bilanci familiari", salgono al "42,2% della spesa totale, con un aumento di 5,2 punti rispetto al 1995". Lo calcola Confcommercio che stima la spesa pro capite complessiva in 22.114 euro nel 2025: "oltre 9.300 euro sono assorbiti da spese non comprimibili". Per l'abitazione 5.171 euro (+109 euro rispetto al 2024), seguono assicurazioni e carburanti (2.151 euro) e l'energia (1.651 euro). In 30 anni +132%, il doppio dei 'beni commercializzabili' (+55%), con un record negativo per l'energia (+178%).